GREZDA OTKRIO ZAŠTO JE ŠAKOM UDARIO NAPADAČA RIJEKE: ‘Kad sam čuo što mi govore nisam mogao ostati miran’

Rijeka je u nedjelju nakon velikog preokreta na Rujevici svladala Osijek rezultatom 3:2 i plasirala se u finale ovosezonskog izdanja Hrvatskog kupa.

Osijek je manje od pola sata prije kraja utakmice vodio sa 2-0 golovima Bočkaja (16, 48), no Rijeka je s igračem više na travnjaku i uz obilatu pomoć suca Pajača uspjela ostvariti preokret pogocima Murića (66), Čolaka (73-11m) i Yatekea (86).

Jako je napeto bilo i nakon utakmice kada je na parkingu stadiona Rujevice, igrač Osijeka, Eros Grezda udario šakom u glavu napadača Rijeke Antonija Čolaka. Intervenirala je i policija, a prema tvrdnjama 24sata sukob se dogodio kada je Čolak hodao prema svom automobilu, a Grezda se zaletio i opalio ga. Navodno je i netko obučen u Osijekovu trenirku napadača Rijeke čak je i pljunuo.

Dan nakon susreta Grezda se javio putem službene klupske stranice i iznio svoju stranu priče.

“Jako mi je žao što sam se našao u središtu medijske pozornosti, a posebno u kontekstu svega onoga što se prethodno događalo na terenu, za vrijeme utakmice s Rijekom. Svi smo, pa tako i ja, bili jako frustrirani činjenicom da smo kao sportaši oštećeni u dvoboju i uskraćeni za veliku pobjedu kojoj smo bili nadomak. Nije lako nama na travnjaku istrpiti nepravdu i ostati miran, a posebno kada te uz sve to netko vrijeđa i omalovažava. Kada je pritom još i riječ o grubom vrijeđanju na osobnoj i nacionalnoj osnovi, onda sam kao čovjek, prvenstveno, ali i kao sportaš posebno osjetljiv.”

