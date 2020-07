‘AKO STE OSVOJILI NASLOV SAMNOM, ONDA STE STVARNO DOBRI’: Trener Juvea stigao do prve prvoligaške titule u karijeri pa otkrio ključ uspjeha

On je na početku sezone na klupi stare dame zamijenio uspješnog Massimiliana Allegrija

Nogometaši Juventusa osigurali su 36. naslov prvaka Italije u povijesti, a deveti zaredom 2-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Sampdorije u susretu 36. kola Serie A.

JUVE OSIGURAO NASLOV, GOLGETERSKA RAPSODIJA RONALDA I IMMOBILEA: Talijan postavio rekord lige, Ronaldo mu je za petama

Treneru Stare dame Mauriziju Sarriju, koji Juve vodi od početka sezone, ovo je bila prva prvoligaška titula u karijeri.

Nije se uspio spasiti

“To je poseban osjećaj. Nije jednostavno pobijediti, a još je kompliciranije kontinuirano pobjeđivati jer je u sportu najgore uzeti nešto zdravo za gotovo”, prenosi Sarrijevu izjavu Sky Sports Italia.

Talijanski strateg odmah nakon utakmice je otišao s terena kako bi pokušao izbjeći da ga igrači zaliju, no ipak nije uspio ostati suh.

“Put do titule nije bio kao šetnja u parku, bio je težak i stresan, a ovoj momčadi treba dati mnogo zasluga jer i dalje ima glad za osvajanjem naslova nakon osam titula zaredom. Ja sam ranije otišao s terena jer sam pokušao izbjeći da me zaliju kantom vode, jer mi se to očito spremalo, ali se nisam uspio izvući”, rekao je.

Promjena stila

Sarri je u Juventus stigao na početku ove sezone, a na klupi stare dame zamijenio je uspješnog Massimiliana Allegrija. Klupski čelnici doveli su Sarrija kako bi klub igrao ofenzivnijim i atraktivnijim stilom.

“Imali smo taktičkih problema, nije bilo lagano sve ove fenomenalne igrače natjerati da rade zajedno. To se ne smije uzeti zdravo za gotovo. Dybala i Ronaldo ranijih godina nisu zajedno počinjali utakmice, ali mi smo uspjeli postići da to bude uobičajeno. Oni su igrači svjetske klase i nije bilo lagano ih sve uklopiti u momčad s ozirom na njihove karakteristike, ali puno smo radili na tome i na kraju uspjeli”, rekao je Sarri i za kraj otkrio što je poručio igračima u slavlju nakon utakmice:

“Rekao sam im; Ako ste sa mnom osvojili naslov, a ja nikad nisam ništa osvojio, onda ste stvarno dobri.”