NIGERIJCI OBJAVILI STRAŠAN SASTAV HRVATSKE ZA PRVU UTAKMICU: Otkriveno i kako će Orlovi zaigrati protiv Vatrenih

The Men @ng_supereagles are getting ready to take off for Russia 🇷🇺. We love the look. #brilafm #brilasports #brilaworldcup #nff #supereagles #soarsupereagles #nff

A post shared by Sports Radio 88.9 Brila FM (@889brilafm) on Jun 11, 2018 at 6:11am PDT