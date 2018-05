NI SLAVNI NIJEMAC NIJE MOGAO ZAUSTAVITI REBIĆA: ‘Brz je kao strijela, ostavio me je dva-tri metra iza sebe’

Vatreni je odigrao utakmicu života.

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić s dva je gola Bayernu bio najzaslužniji za veliku pobjedu Eintrachta i osvajanje prvog velikog trofeja poslije 30 godina. Njegovu ubojitost tijekom finala Kupa dobro je osjetio njemački branič Mats Hummels.

“Rebić je strašno brz. Ostavio me je dva, tri metra za sobom. Niklas Süle je isto jako brz, ali ni on se nije mogao nositi s njim. Brz je kao strijela i to je ono na čemu je Eintracht polagao nade. On u isto vrijeme bježi od nekoliko igrača, jednostavno, brzina je njegova velika prednost. Razmišljao sam trebam li uklizat, ali sam shvatio da ću vjerojatno biti isključen ako ne zahvatim loptu”, kazao je branič i nastavio.

“Trebat će mi nekoliko dana da se oporavim od ovoga”, dodao je.

Ovo je prvi trofej za Eintracht nakon 30 godina i peti naslov pobjednika njemačkog kupa (1974, 1975, 1981, 1988, 2018). Prošle godine Eintracht je u finalu kupa izgubio od Borussije Dortmund sa 1-2, a i tada je Rebić bio strijelac.