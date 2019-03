NI MODRIĆEVE RIJEČI NEĆE MU POMOĆI: Zvijezda Reala napravila skandalozan potez za vrijeme El Clasica

Krilni napadač je pod paljbom medija i navijača zbog neefikasnosti i otuđenosti od momčadi

Gareth Bale više nije omiljena figura među navijačima Real Madrida. Vidjelo se to tijekom utakcimice s Barcelonom ove subote kada su ga izviždali. Velšanin se tek treći put ove sezone našao u početnoj postavi Madrida u zadnjih devet utakmica, a ovaj put malo toga je pokazao na terenu. Navijači su se o njegovoj igri očitovali dok je izlazio iz igre u drugom poluvremenu, a način na koji su to napravili nije se dojmio njegovog menadžera Jonathana Barnetta.

MODRIĆ OTVORENO O REALOVOM PROBLEMU: Njegova poruka pojedincima bila je sasvim jasna i nekima se neće svidjeti

“Reakcija navijača bila je sramotna. Godinama će se pričati o njemu i njegovim golovima ovdje”, poručio je Barnett.

Napustio stadion

Njegovoj situaciji u Madridu ovakve izjave sigurno neće pomoći, kao niti činjenica da je napustio Bernabeu prije završetka utakmice. Tako barem tvrdi Marca dodajući da se jaz između njega i suigrača sve više raste.

Govoreći o njegovoj reakciji istuču da je zamijenjen u 61. minuti kada je Asensio ušao umjesto njega. Velšanin je odmah otišao sjesti pored Marcela, još jednog igrača u Solarijevoj nemilosti da bi nakon samo par minuta, tvrdi Marca, otišao u svlačionicu, a iz nje ravno doma i to prije završetka utakmice.

Luka ga brani

U njegovu obranu u ponedjeljak je stao Luka Modrić.

“Igraču se takvo što tijekom karijere može dogoditi, to da se ne osjeća da je u svom najboljem izdanju. Sve prolazi. I ja sam to prošao. Vidim da je sretan i da ima želju pružati dobre partije. Ne smijemo zaboraviti što je napravio za klub, takve stvari prelako padaju u zaborav. On želi raditi i biti isti Gareth Bale kakav je uvijek bio. Ima puno toga za dati ovoj momčadi i samo mora raditi, raditi i raditi”, poručio je veznjak.

Real Madrid u utorak navečer igra protiv Ajaxa uzvratni susret osmine finala Lige prvaka. Na Santiago Bernabeu će braniti prednost od 2-1.