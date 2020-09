Otkako je Ronald Koeman preuzeo kormilo Barcelone puno se pisalo oko toga tko će biti njegovo prvo igračko pojačanje. Memphis Depay i Georgino Wijnaldum najviše su se spominjali, međutim u petak je naslovnici Mundo Deportiva osvanulo novo ime. Naime, katalonski dnevni list tvrdi da Koeman želi dovesti Ajaxovog braniča Sergina Desta.

Nizozemac navodni nije zadovoljan Nelsonom Semedom te želi na njegovo mjesto dovesti ovog 19-godišnjeg Amerikanca.

Dest je u rujnu 2019. potpisao novi ugovor s Ajaxom do ljeta 2023. te bi Barcelona trebala platiti 20 milijuna eura ako ga misle dovesti na Camp Nou.

Međutim, prijetnju im predstavlja bayern, koji također prati mladu zvijezdu.

#FCBayern representatives traveled to Amsterdam & made a €15m bid to Ajax for Sergiño Dest. The club is also in talks with Dest to agree personal terms. Talks with Ajax are still ongoing over the fee. Barcelona haven't given up hope & want a loan with obligation to buy. [@VI_nl] pic.twitter.com/Msx2YSjAkP

