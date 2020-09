Obojica se žele boriti s američkim Hrvatom

Stipe se ne želi boriti s Francisom. Iz njegove točke gledišta, u borbi s Ngannouom on više može izgubiti nego dobiti. Miočić je tražio novi izazov, a zašto se ne bi borio sa mnom najboljim borcem poluteške? Kilažom smo tu negdje, a dok se on oporavi od meča s Cormierom taman ću i ja biti spreman za meč. Sve se poklopilo. Meč s Ngannouom bit će prerizičan za Miočića, a ako i pobijedi neće puno dobiti, s druge strane meč protiv mene ima više smisla za nas obojicu. To će biti superborba.

Stipe versus Francis is high risk low reward. Stipe versus myself actually makes a lot of sense for both of us. Now you actually have a super fight. Stipe loses the fight is gone — BONY (@JonnyBones) August 31, 2020

Poručio je to putem Twittera Jon Jones, a time je isprovocirao Francisa Ngannoua koji mu je rekao što misli o tome.

“Zar ti nisam već rekao da sjedneš i pričekaš svoj red Jonny? Stipe me više ne može izbjegavati. #NEOKRUNJENIPRVAK”, napisao je Ngannou na Twitteru.

Ovo prepucavanje između dvojice MMA boraca započelo je odmah nakon što je Stipe Miočić obranio je naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca 41-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera u borbi održanoj prije malo više od dva tjedna u Las Vegasu.

By the time he heals up my body weight should be right where it needs to be. This fight lines up perfectly — BONY (@JonnyBones) August 31, 2020

Kamerunac Ngannou je obojici boraca čestitao na izvedbi i poručio Miočiću: “Vidimo se uskoro. Ngannou vs Stipe 2”.

Javio se odmah i Jones koji je najavio prelazak iz poluteške u tešku kategoriju.

“Borba za naslov prvaka teške kategorije. Vidimo se uskoro. Pobjednik”, poručio je Jones, ali mu je vrlo brzo odgovorio Ngannou:

“Sjedni i čekaj svoj red. Red je na meni.”

Šef UFC-a Dana White bio je jasan oko toga tko je idući izazivač te je prednost dao Ngannouu.