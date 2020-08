NEZAPAMĆENI POTEZ UZDRMAO NBA LIGU: Košarkaši Mulwaukeeja bojkotirali petu utakmicu doigravanja u znak potpore Jacobu Blakeu

Košarkaši Milwaukee Bucksa bojkotirali su petu utakmicu prvog kruga doigravanja NBA lige protiv Orlando Magica u znak potpore Jacobu Blakeu, kojega su policajci u nedjelju u Wisconsinu ustrijelili sedam puta i tako ga ostavili paraliziranog od struka naniže.

Igrači Orlanda pojavili su se u dvorani na zagrijavanju uoči dvoboja, no kada su vidjeli da njihovih suparnika nema i oni su se četiri minute prije predviđenog početka susreta povukli u svlačionicu.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2020