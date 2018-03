NEZABORAVAN DAN JUNAKA POLJUDA: ‘Ovo je kao u najluđim snovima. Real? Iznenađen sam. Prijelazni rok je daleko’

Gosti su vodili 2-1, ali je Hajduk ipak iščupao pobjedu i to doslovno u posljednjim sekundama.

Vratar Hajduka Karlo Letica postao je junak Splita nakon što je u 96. minuti glavom poslao loptu u mrežu za pobjedu nad Istrom čime su se Bijeli približili Dinamu na samo šest bodova zaostatka i vratili se u borbu za naslov.

TRENUTAK KOJI JE BACIO POLJUD U TRANS I RAZBJESNIO ISTRIJANE: ‘Zašto smo napali suca? Stavio je zviždaljku, ali…’

“Ovo je bilo poput ostvarenja najluđih snova. To je neki san koji se ostvario, riječi su suvišne”, kazao je Letica, koji je zaradio ovacije navijača, javlja Dalmatinski portal.



“Ostajem li na Poljudu? Prijelazni rok je daleko”, poručio je. Osvrnuo se potom i na vijest da ga navodno želi Real Madrid.

“Imam ritual prije utakmice, isključim mobitel. Nisam se baš obazirao na to, u glavi mi je bila samo Istra. Naravno da je iznenađenje, pokušao sam to maknuti sa strane. Da me pitate za dva sata kada sve to pročitam možda bi mogao nešto više reći”, izjavio je vratar Hajduka.

Priznao je i da su osjećali pritisak poslije poraza Dinama od Lokomotive.

“Želimo se vratiti u utrku za prvaka. Možda je to bio dodatni motiv i teret na našim leđima”, poručio je.

Hajduk u utorak igra polufinale Kupa s Lokomotivom.