Nogometaši Marseillea u derbiju su 3. kola francuskog prvenstva kao gosti na Parku prinčeva svladali PSG sa 1:0. Gol vrijedan tri boda postigao je Thauvin u 31. minuti.

U samoj završnici utakmice neuvjerljivi sudac Brissard pokazao je čak pet crvenih kartona, tri domaćim, a dva gostujućim igračima. Najveći krivac za tučnjavu na travnjaku bio je napadač PSG-a Neymar koji je nekoliko puta u glavu udarao suparnike, a crveni karton je dobio tek pregledom snimke.

Neymar ‘faces SEVEN game ban' for punch as PSG support him amid race row https://t.co/p44rxdAJXd

— Sun Sport (@SunSport) September 15, 2020