View this post on Instagram

O treino de hoje teve futevôlei, atividade que faz parte do trabalho específico de jogo coordenado pelo preparador físico Ricardo Rosa 💪🏼⚽ ⠀ Neymar Jr played footvolley in training today, an activity that is part of the specific work of the game coordinated by fitness coach Ricardo Rosa 💪🏼⚽ ⠀ #neymar #neymarjr #njr #futevolei