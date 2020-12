U ovom trenutku najviše što želim je zaigrati opet s Messijem. Želim igrati s njim. Ako želi, prepustit ću mu i moju poziciju. Sljedeće sezone mi moramo igrati zajedno, to je sigurno.

NEYMAR SRUŠIO UNITED PA POSLIJE UTAKMICE SVIMA DAO DO ZNANJA: ‘Iduće sezone želim igrati s Messijem u istom klubu’

Poručio je to Brazilac Neymar nakon što je zabio dva gola u pobjedi protiv Manchester Uniteda.

Međutim, postavilo se pitanje u kojem bi klubu dvojac opet mogao udružiti snage. Barcelona je u velikoj financijskoj krizi i teško da može izdvojiti preko 100 milijuna koliko bi ih najmanje koštao povratak Brazilca. Neymaru ugovor s PSG-om vrijedi do ljeta 2022.

Messi to Paris or Neymar to barça?|CHTV pic.twitter.com/4NqQkNOQEy

— Total barça (@fucky28) December 3, 2020