U ovom trenutku najviše što želim je zaigrati opet s Messijem. Želim igrati s njim. Ako želi, prepustit ću mu i moju poziciju. Sljedeće sezone mi moramo igrati zajedno, to je sigurno.

Poručio je to Brazilac Neymar nakon utakmice između PSG-a i Manchester Uniteda i izazvao potres u Barceloni.

NEYMAROVE IZJAVE ODJEKNULE POPUT BOMBE: Sada se svi pitaju istu stvar; ‘Ako želi, prepustit ću mu i moju poziciju’

Prvi koji je komentirao njegove riječi glavni je kandidat za predsjednika Joan Laporta.

“Čuo sam što je izjavio. Imam puno toga za reći, ali neću jer bi to moglo unijeti nemir u momčad. Normalno je za njega da to kaže jer su njih dvojica prijatelji”, rekao je Laporta za Radio Kataloniju.

Poručio je kako će sve napraviti što je u njegovoj moći da Messi ostane na Camp Nou. Naravno, bude li izabran za predsjednika.

