Poznato je da je Argentinac na ljeto zatražio transfer

U derbiju večeri nogometne Lige prvaka PSG je na Old Traffordu pobijedio Manchester United s 3-1 zakompliciravši situaciju u skupini H.

PSG je poveo već u 6. minuti golom Brazilca Neymara, no United je izjednačio u 32. minuti preko Marcusa Rashforda. Engleskom napadaču je pomogao Danilo od kojeg se lopta odbila i prevarila Keylora Navasa.

Zabio dva gola

Do nove prednosti gosti su stigli u 69. minuti kada je Marquinhos zabio u gužvi za 2-1. Samo dvije minute kasnije “Crveni vragovi” su ostali s igračem manje, Fred je dobio drugi žuti i morao je napustiti teren. Bio je to možda i ključni trenutak utakmice. Do kraja susret Parižani su zabili još jedan gol, a strijelac je ponovo bio Neymar u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Poslije utakmice u kojoj je postigao dva gola Neymar je poručio kako bi opet želio udružiti snage s bivšim suigračem iz Barcelone

🎙 Neymar en 'ESPN': "Quiero volver a jugar con Messi. Es lo que más quiero. Volver a disfrutar en la cancha con él. Seguro el año que viene tenemos que hacerlo". 👉 Vía @ellarguero Neymar entrando de lleno y a pecho descubierto en campaña electoral.pic.twitter.com/htoYmnmLxs — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) December 2, 2020

“Želim opet igrati s Messijem. To mi je najveća želja. Želim ponovno s njim uživati na terenu. Želim igrati s njim iduće godine. Moramo to napraviti u idućoj sezoni”, poručio je Neymar.

Pitanje je samo u kojem klubu. Messi je ljeto zatražio transfer, ali je na koncu odlučio ostati do kraja ove sezone, kada mu isteče ugovor. Neymaru pak ugovor s PSG-om vrijedi do ljeta 2022.

Ne treba zaboraviti da u Barceloni trenutačno traju predsjednički izbori, a njegovo ime opet je došlo u fokus, a već se i ranije dosta govorilo o Neymarovom povratku na Camp Nou.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.