NEYMAR ŠPANJOLCIMA DUGUJE STVARNO JAKO PUNO NOVCA: Teško je vjerovati u kakvu se situaciju doveo

Brazilska zvijezda PSG-a, 28-godišnji Neymar, jedan je od najboljih nogometaša na svijetu.

PSG SLAVIO NA KRILIMA MAURA ICARDIJA: Argentinac dao oba gola za PSG, ali svi pričaju o magičnom potezu Neymara

On je karijeru započeo u Brazilskom Santosu, pa je 2013- godine preselio u vekliku Barcelonu, za koju je igrao četiri godine dok ga francuski Paris Saint Germain nije kupio za rekordnih 222 milijuna eura.

Former Barcelona star Neymar owes Spanish Treasury a grand total of €34.6m in unpaid debt and taxes – documents show https://t.co/6L9rxQlvnT

— footballespana (@footballespana_) September 30, 2020