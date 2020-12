Brazilski nogometaš Neymar (28) prva je zvijezda svojeg kluba, francuskog PSG-a, i brazilske reprezentacije.

On je jedan od najboljih nogometaša na svijetu, ali i igrač koji je poznat po razuzdanom načinu života.

Zadnjim postupkom Neymar je na sebe navukao bijes svjetske javnosti.

Brazilac je, naime, u svom rodnom Brazilu odlučio organizirati zabavu u jeku pandemije koronavirusa.

Taj party je počeo u petak i na njemu je bilo oko 500 ljudi Za goste je svirao bend, a jedini uvjet je bio da nitko sa sobom nema mobitel, kako se ne bi ništa moglo fotografirati.

