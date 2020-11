Francuzi su Neymara doveli 2017. godine iz Barcelone za rekordnih 222 milijuna eura

Brazilac Neymar prva je zvijezda francuskog prvaka Paris Saint Germaina i igrač koji je 2017. godine postao najskuplji u povijesti, nakon što su ga Francuzi za rekordnih 222 milijuna eura doveli iz Barcelone.

Otkako je stigao u Pariz, neprestano se priča da je 28-godišnji Brazilac nesretan u PSG-u, kako se želi vratiti u Barcu ili otići u nekog drugog velikana, no prema posljednjim informacijama to se neće, barem ne tako skoro, dogoditi.

According to the @SofaScoreINT database, Neymar became the first player in Europe's top leagues to register 9 key passes in a single match (PSG 4-0 Dijon) this season. 🔑 pic.twitter.com/jW1tFS614P — Moleque Neymar (@Neymoleque) October 27, 2020

Manja plaća

Neymar je 2018. godine bio na korak do povratka u Barcelonu, ali klubovi se tada nisu mogli dogovoriti oko odštete, a španjolski AS u ponedjeljak je objavio da Brazilac planira potpisati novi petogodišnji ugovor s PSG-om, čiji je najplaćeniji igrač, te da to znači da još neko vijeme neće promijeniti sredinu.

Pretpostavlja se da Brazilac u pregovorima oko novog ugovora od PSG-a neće tražiti veću plaću od 30 milijuna eura koliko trenutno zarađuje, a Parižani bi čak to mogli smanjiti na 25 milijuna jer se Neymar približava ulasku u tridesete godine života.

🔄 (NEYMAR): Neymar Junior has decided to forget about Barcelona and sign a new deal with Paris Saint Germain.#FCB #PSG 🇧🇷 Via (🟡): @footmercato pic.twitter.com/IrM2LrfZyf — BarcaBuzz (@Barca_Buzz) November 1, 2020

AS također piše da novi ugovor ne znači da je Neymar odustao od odlaska iz PSG-a, što bi mu se moglo i ostvariti u budućnosti jer je PSG-u prioritet zadržati drugog napadača, Kyliana Mbappéa kojeg već dugo “lovi” Real Madrid.