Lani je bio na korak do odlaska, no to se nije dogodilo, a Le Parisien piše kad bi moglo

PSG je sve napravio kako bi zaustavili Neymarov odlazak s Parka prinčeva, no čini se da bi uskoro ipak mogli ostati bez najveće zvijezde kluba. No, Le Parisien piše da se to neće dogoditi ovog ljeta, pogotovo što Barcelona prolazi kroz financijsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa te si jednostavno ne mogu priuštiti ogroman trošak uza njegovu odštetu.

“Ništa ne naslućuje da neće biti s nama i iduće sezone., Ima još dvije godine ugovora i veselimo se budućnosti. Želimo ići prema naprijed”; kazao ej sportski direktor PSG-a Leonardo.

No, to bi se mogul promijeniti idućeg ljeta, pišu Francuzi. Neymarov ugovor istječe 2022 što znači da će PSG još samo iduće ljeto moći odštetu za Brazilca pogotovo jer su ga platiti 222 milijuna eura.

Zbog toga Le Parisien vjeruje da je izglednije da će se klubovi dogovoriti 2021.

Iz Neymarovog okruženja poručili su tom listu kako nisu imali prilike s nekim razgovarati oko njegova novog ugovora. Zbog svega toga teško je zamisliti da će Brazilac i nakon iduće sezone biti na Parku prinčeva.