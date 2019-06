NEYMAR ODBRUSIO GAZDI PSG-A: Njegove riječi odjeknule Barcelonom, Messi već izdao naredbu, Hrvat postaje dio dogovora?

Brazilac je prije dvije godine napustio klub u rekordnom transferu

Ne želim više igrati ovdje. Želim se vratiti kući. Nisam nikada niti trebao otići. Prema Mundo Deportivu navodno se tim riječima Neymar obratio predsjedniku PSG-a Nasseru Al–Khelaifiju čime je napravio prvi korak prema izlaznim vratima francuskog prvaka i otvorio mogućnost povratka u Barcelonu.

Rakitić ide u suprotan smjer

Ova se priča sve više zakuhava u španjolskim medijima, ali i brazilskim. Tamošnji Globeosporte počeo je spekulirati ciframa. Navode da bi 100 milijuna eura plus Debmele, Rakitić i Umtiti moglo zadovoljiti Francuze.

U međuvremenu, Marca ističe da njegov povratak u klub posebno priželjkuju Luis Surez i Lionel Messi.

Prema Mundu u Barceloni imaju plan kako vratiti Brazilca u svoje redove. A on se svodi na to da osiguraju prelazak Antoinea Griezmanna u PSG. Poznato je da je Francuz sam rekao da je odigrao zadnje minute u Atleticu. Kako je lani bio na pragu Barcelone bilo je izgledno da će tamo završiti. Spominjalo se da je već potpisao predugovor, ali, kako se čini, došlo je do zaokreta i on bi s e mogao vratiti u domovinu.

Neymar je, inače, napustio Camp Nou prije dvije godine za rekordnih 222 milijuna eura.