NEYMAR IZAZVAO KAOS U PSG-U: Brazilac drastičnim mjerama pokušava prisiliti PSG na prodaju, Francuzi postavili rok Barceloni

Najduža saga ovog prijelazong roka još uvijek nije završila

Odnos između Neymara i PSG-a, čini se, nepovratno je narušen. Brazilac sve radi kako bi osigurao povratak u Barcelonu. Odbija trenirati s momčad i nastupati u prijateljskim utakmicama. Njemački stručnjak Thomas Tuchel želi da se situacija oko Brazilca čim prije riješi kako se negativna atmosfera ne bi prelila na cijelu svlačionicu.

L’Equipe tvrdi da je PSG postavio rok do koje se situacija s Neymarom mora razriješiti – 10. kolovoz. Tada, naime, počinje francusko prvenstvo i do tada bi se trebala znati njegova budućnost. Neymarov aktualni ugovor vrijedi do 2022., ali očajnički želi otići iz Pariza ovog ljeta. Priželjkuje povratak u Barcelonu te se očekuje intenziviranje pregovora u idućih nekoliko dana.

Nude i Rakitića

Katalonski Sport ističe pak da se u PSG-u nadaju da će ga moći zadržati još jednu sezonu. Zbog toga je Leonardo otputovao u Kinu. Brazilac je dobio zadatak da nagovori sunarodnjaka na ostanak. Kada je u pitanju Neymar, on navodno smatra da je malo prekasno za to i jedino želi da svi naprave što je moguće kako bi došlo do transfera.

Početkom ljeta pisalo se da Francuzi ne namjeravaju pustiti Neymara za manje od cijene koju su isplatili za njega – 222 milijuna eura. Kako Barcelone nema ta sredstva cijenu su pokušali sniziti slanjem svojih igrača u suprotan smjera. Tako se spominjalo i ime hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića.