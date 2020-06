NEYMAR HTIO DA MU BARCELONA ISPLATI BONUS PA IZGUBIO NA SUDU: Sada će on Kataloncima morati vratiti novac

Nekadašnja zvijezda Barcelone, a sadašnji nogometaš Paris Saint-Germaina, 28-godišnji Brazilac Neymar Jr., izgubio je u petak sudski spor u kojem je od bivšeg kluba tražio 43,6 milijuna eura na ime bonusa za produženje ugovora.

NEYMAR ODLAZI IZ PSG-A? Francuzi objavili kad bi se to trebalo dogoditi, ovo su čekali svi navijači Barcelone

Ne samo da Neymaru ništa od traženog iznosa neće biti isplaćeno, nego će sudskom odlukom Brazilac morati Barceloni vratiti 6,7 milijuna eura.

Neymar has been ordered to pay Barcelona €6.7m following a dispute around the last contract he signed with the club in 2016: https://t.co/DlGZyw1fE7 pic.twitter.com/6yFYX6qZyH

— ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2020