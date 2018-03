NEVJEROJATNO UZBUDLJIVE ZAVRŠNICE POLUFINALA FUTSAL EURA: U finalu Portugal i Španjolska koja je pobijedila u raspucavanju

Kazahstan i Rusija su odigrali vrlo dobre utakmice, ali Portugalci i Španjolci su na iskustvo prošli u finale

Prvi finalist Uefa Euro futsal natjecanja koje se održava u Sloveniji je Portugal. Momčad predvođena omalenim genijalcem Ricardinhom finale je izborila pobjedom 3-2 nad Rusijom u dramatičnoj završnici.

Sudačke greške

Rusi su poveli golom Edera Lime već u trećoj minuti utakmice nakon lijepe akcije. Rezultat se nije mijenja do poluvremena, a Portugal je do izjednačenja došao sredinom drugog dijela. Strijelac je bio Andre Coelho.

Isti igrač bio je i strijelac za prvo vodstvo Portugala u utakmici četiri minute prije kraja. Rusi su pred kraj uveli petog igrača u igru umjesto vratara kako bi pokušali dostići prednost Portugala, ali nisu uspjeli u tome. Valja istaknuti kako su i nekoliko očiglednih pogrešaka napravili suci utakmice.



Naime, Portugalci su imali pet prekrašaja, a svaki sljedeći prema futsal se pravilima kažnjava kaznenim udarcem s 10 metara. Igrač Portugala očigledno je napravio šesti prekršaj, ali suci se nisu oglasili. Na ulazu u posljednju minutu Bruno Coelho je zabio za 3-1 vodstvo Portugala, ali i tu su suci mogli pokazati na najstrožu kaznu jer je vratar Andre Sousa srušio ruskog igrača u svom šestercu.

Do kraja je Eder Lima uspio smanjiti rezultat na 3-2, ali do trećeg gola nisu mogli.

Fantastična utakmica Španjolske i Kazahstana

U drugom polufinalu u vrlo uzbudljivoj utakmici Španjolska je sa 4-3 bila bolja od Kazahstana u utakmici punoj preokreta. Kazahstanci su poveli golom Taynana, a zatim su Španjolci preokrenuli rezultat do kraja poluvremena i na predah otišli sa rezultatom 2-1.

U nastavku je prvo vratar Higuita sjajnim i snažnim udarcem poravnao rezultat, a Taku je zabio za vodstvo 3-2. No Španjolci u ovoj utakmici nisu propustili kazniti niti jednu grešku protivnika te su golovima Pole i Joselita ponovno poveli 4-3. Kazahstanci su pred kraj sve bacili u napad, a to im se isplatilo kada je minutu do kraja Douglas Costa zabio za 4-4. Loše je na golu Španjolske reagirao Paco Sedan.

Otišlo se u produžetke koji su se igrali dva puta po pet minuta, a u prvom je prednost Španjolcima vratio Miguelin. No u drugom produžetku Zhamankulov je zabio za 5-5 i tako odveo utakmicu u raspucavanje.

Miguelin, Ortiz i Lin bili su precizni za Španjolsku, a tragičar je bio Taynan kojem je Paco obranio udarac. Španjolska će tako biti u borbi za svoj osmi naslov prvaka Europe.