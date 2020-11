Legendarni Mike Tyson (54), po mnogima najveći boksački teškaš u povijesti, sprema se za veliku povratničku borbu protiv Roya Jonesa Juniora (51), koja je na rasporedu 28. studenoga uz prijenos na RTL-u.

Bit će riječ o revijalnoj borbi, no “Čelični Mike” za nju naporno trenira, baš kao da se radi o pravom natjecateljskom meču. A nekoliko dana uoči te borbe Tyson se prisjetio njegovog čuvenog obračuna s Evanderom Holyfieldom. Točnije, u razgovoru za Fox News prisjetio se incidenta od prije 23 godine kada je Tyson u antologijsko borbi za naslov prvaka odgrizao komad uha svome protivniku.

“Bih li to ponovio? Sada kažem ‘ne, ne bih’, ali možda bih opet to mogao napraviti. Ako bi to zaslužio i radio ono što je radio onda ugrizao bih ga. Ugrizao sam ga jer sam ga u tom trenutku sam ga htio ubiti”, kazao je Tyson i dodatno objasnio trenutak ludila.

“Bio sam stvarno bijesan jer je bio bolji. Zadavao mi je udarce u glavu. Stvarno sam izgubio svijest o cijeloj borbi. Pokvario mi je plan borbe i sve. Slušajte, bilo dobro ili loše, ja sam takav i ne dopuštam nikome da mi preotme slavu. To sam napravio i morao sam zbog toga preuzeti odgovornost”, poručio je.

U ekshibicijskoj borbi legendi od 8 rundi, 28. studenog u Staples Centru, borit će, inače, za Frontline Battle Belt. Svoje mišljenje o tom meču dao je Alen Babić.

“Tyson ne može biti Tyson koji je bio, ali ja ću čekati taj meč tri dana ako treba. Pa meni je dosta ako će on samo šetati po ringu, ali nisu to tako stari ljudi i u dobroj su fizičkoj formi, možda ćemo vidjeti dobrih udaraca”, poručio je je Babić u sportskom dijelu emisije ‘RTL Danas’.

Ovaj spektakl će omogućiti Legend Only League, produkcija u vlasništvu Mikea Tysona, koja pruža podršku i infrastrukturu najvećim svjetskim sportašima donoseći događaje uživo te nudeći vrhunski sadržaj, zatim Emmyjem nagrađivane Don Mischer Productions, DMP, (Oscar, Emmy, poluvrijeme Super Bowla, olimpijska ceremonija i slavlje Obame u Lincoln Memorialu) te Triller, platforma koja nudi i povezuje glazbu i društvene medije, okuplja stvaratelje, glazbenike i brandove širom svijeta (Alicia Keys, Cardi B, Chance the Rapper, Marshmello, Roddy Ricch i Eminem).

Te večeri dogodit će se dugo priželjkivani povratak jednog od najvećih teškaša svih vremena, Mikea Tysona (50-6, 44 KO), Iron Mikea, najmlađeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u boksačkoj povijesti, neprikosnovenog prvaka od 1987. do1990., prvog boksača teške kategorije koji je istovremeno držao WBA, WBC i IBF naslove a koji je posljednji put bio u ringu u lipnju 2005., kada je izgubio od Kevina McBridea.

