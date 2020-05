NEVJEROJATNO JE KOLIKO HAMILTON ZAPRAVO IMA NOVCA: Prvak Formule 1 najbogatiji je aktivni britanski sportaš u povijesti

Šesterostruki svjetski prvak u Formuli 1 Lewis Hamilton je najbogatiji aktivni britanski sportaš u povijesti objavljivanja liste najbogatijih u izboru “Sunday Timesa”.

Procjenjuje se da Hamiltonovo bogatstvo sada iznosi 224 milijuna funti, što je za 37 milijuna funti više nego prošle godine. Britanski vozač Formule, koji živi u Monacu, ima ugovor s momčadi Mercedes vrijedan 40 milijuna funti godišnje, uključujući bonuse, te još niz unosnih sponzorskih ugovora.

