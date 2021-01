Portland Trail Blazersi sinoć su svladali Chicago Bullse 123:122, a najzaslužniji za to bio je Damian Lillard, njihov najbolji igrač, koji je protiv Bullsa odigrao utakmicu za pamćenje.

Deset dekundi prije kraja utakmice Chicago Bullsi vodili su s pet poena, a onda je na scenu stupio Lillard koji je sedam-osam sekundi prije kraja prvo tricom smanjio zaostatak svoje ekipe na 120:122, a nakon toga u sljedećem napadu pogodio nevjerojatnu tricu sa zvkom sirene za pobjedu.

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

