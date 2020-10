Nogometaši Hoffenheima u 3. kolu Bundeslige gostuju kod Eintrachta.

KRAMARIĆ SE OGLASIO NAKON ŠTO SE POJAVILA PRIČA DA GA BAYERN ŽELI DOVESTI, REKAO JE ŠTO MISLI O SVEMU: ‘Jako sam sretan u Hoffenheimu, ali…’

Utakmica je u tijeku, a Hoffenheim od 18. minute vodi 1:0 pogotkom hrvatskog napadača Andreja Kramarića kojemu je asistirao Christoph Baumgartner, a on ušao u kazneni prostor Eintrachta, “vagao” protivničke braniče pa neobranjivo pogodio u same rašlje. Rezultatom 1:0 za Hoffenheim završeno je prvo poluvrijeme, a Eintracht je izjednačio preko Daichija Kamade u 51. minuti.

