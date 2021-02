Drugi put u posljednje tri sezone nogometaši zagrebačkog Dinama izborili su plasman u osminu finala Europske lige.

VELIKANI PRIJETE DINAMU: Poznato kad je ždrijeb i prva utakmica Modrih u osmini finala

Modri” su izborili nastavak europske priče nakon što su u 16-ini finala s dvije pobjede izbacili ruski Krasnodar. Nakon 3-2 iz ruskog ogleda, Dinamo je u uzvratnom susretu na stadionu Maksimir pobijedio sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Mislav Oršić u 30. minuti, no najveći dio posla napravio je Kristijan Jakić. Nakon što je osvojio loptu na sredini terena, povukao je kontru, te uposlio Petkovića koji mu je vratio loptu, da bi Jakić asistirao Oršiću koji s 11 metara precizno pogodio za vodstvo.

Iako nije zabio Petković je odigrao maestralnu utakmici. Baš kao i u prvoj utakmici kada je izabran u najbolju momčad tjedna.

Sofa Score je objavio nevjerojatne podatke o hrvatskom napadaču. U ove dvije utakmice osvojio je 34 duela. Niti jedan drugi nogometaš nije ih osvojio više od 22. Također, tome je naodao 13 driblinga, isto više nego ijedan igrač u šesnaestini finala.

⚠️ | QUICK STAT

Dinamo Zagreb's forward Bruno Petković won 34 duels across the last two Europa League matches – no other player won more than 22 duels in the Round of 32.

He also completed 13 dribbles (93% succ. rate) in R32, at least two more than any other player.

👏👏#UEL pic.twitter.com/lv6l0MU4bt

— SofaScore (@SofaScoreINT) February 25, 2021