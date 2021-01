Legendarni japanski nogometaš Kazuyoshi Miura, koji je 1999. godine bio član zagrebačkog Dinama, produžio je ugovor s japanskim prvoligašme Yokohamom za još jednu godinu iako će 26. veljače napuniti 54 godine.

Miura je u rujnu prošle godine postavio novi svjetski rekord za najstarijeg profesionalnog nogometaša koji je zaigrao u prvoj ligi za 53 godine, šest mjeseci i 28 dana, a taj će vlastiti rekord po svemu sudeći još pojačati.

Kazuyoshi Miura, who is entering his 36th season as a pro, has signed a contract extension with Yokohama FC for the 2021 season.

He turns 54 in February 🤯 pic.twitter.com/TbsJ99NIak

— B/R Football (@brfootball) January 11, 2021