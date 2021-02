NEVJEROJATNA UTAKMICA U KUPU KALJA: Barcelona osigurala polufinale nakon trilera od 120 minuta i osam golova

Ždrijeb polufinalnih parova biti će održan 5. veljače

Nogometaši Barcelone igrat će u polufinalu Kupa Kralja nakon što su u gostima nakon produžetka svladali Granadu s 5-3 iako su do 88. minute gubili s 0-2.

Katalonci su u Granadu došli u najjačem sastavu, ali su domaćini izgledali bolje i zabili dva gola preko Kenedya (33) i Soldada (47). Granada je vodila sve do 88. minute kada je Griezmann smanjio uz puno sreće, jer je njegov udarac pogodio vratnicu, a potom od leđa vratara i u gol. Čudesni spas Barceloni je donio Jordi Alba udarcem glavom u 92. minuti na dodavanje Griezmanna i moralo se u produžetak.

FT Granada 3-5 Barca. Koeman's team were seconds from Copa exit, but showed super spirit and quality to deservedly come through. Griezmann, Alba and Messi led the comeback. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) February 3, 2021

Izbjegli sudbinu Reala i Atletica

Griezmann se pretvorio u junaka utakmice jer je u 100. minuti zabio za 3-2, ali se uporni domaćini nisu predavali pa je samo tri minute kasnije Fede Vico iz penala poravnao. Barca je ipak došla do pobjede golovima De Jonga (108) i Jordi Albe (113), pa su izbjegli sudbinu Reala i Atletica, koji su ranije ispali iz Kupa Kralja.

Griezmann has 6 goals and 7 assists in his last 9 games. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) February 3, 2021

Ranije su se nogometaši Levantea plasirali u polufinale svladavši na svom terenu nakon produžetaka Villareal s 1-0. Momčad iz Valencije je gol za prolaz postigla u nadoknadi vremena drugog produžetka, a strijelac je bio Marti Roger.

Ranije su plasman u polufinale izborile i dvije momčadi iz Seville – Betis i Sevilla.

Ždrijeb polufinalnih parova biti će održan 5. veljače, a dvoboji su na programu 10. veljače i 3. ožujka.