Bio je jedan od najvećih talenata u Europi

Novi trener Dinama Igor Jovičević dao je intervju madridskom As-u u kojem se prisjetio kako je izgledao njegov prelazak iz Dinama u Real Madrid kad je imao samo 17-godina. Bilo je to 1991.

“Prije Modrića, u devedesetim, Madrid je imao dva mlada hrvatska veznjaka koje je željelo pola Europe: Prosinečki i Jovičević. Prvi se mučio s ozljedama, a priča drugog liči na špijunske filmove. Po skrivečki je potpisao ugovor i zbog klauzule mu nije bilo dopušteno da iz B momčadi zaigra pa prvu momčad. Sada živi svoj san, novi je trener zagrebačkog Dinama”, najavio je As intervju s Jovičevićem

“Imao sam 17 godina. Kasnije mi je Vicente del Bosque rekao da su me dugo pratili. Igrali smo Euro U-17 i bili viceprvaci, a ja sam izabran za najboljeg igrača turnira. Imao sam već neke ponude i bio u Veroni da završim transfer u taj klub. U hotelu sam i vidim grupu ljudi kako ulazi, prepoznam Radomira Antića, počivao u miru. Bio je to Real Madrid. Igrali su tu na nekom turniru”, ispričao je Jovičević i nastavio.

”Poznavao sam Prosinečkog i malo pričao s njim, Antićem i potpredsjednikom Zapatom. Predložili su mi da se s njima vratim u Španjolsku. Otišao sam s njima, odigrao nekoliko utakmica pod drugim imenom, skrivali su me u hotelu dok me jedan novinar nije otkrio. Na kraju sam potpisao na pet godina”, rekao je Jovičević.

“Imao sam 17 godina, nisam ni znao što je u ugovoru. To je bio posao menadžera. Igrao sam na prijateljskim utakmicama pod vodstvom Benita Flora ili Valdana. Već kad sam bio pred odlaskom saznao sam za tu klauzulu. Ako zaigram za prvu momčad klub je morao platiti ogroman novac i dati mi novi ugovor. Bila je to baš velika prepreka, ali to su bila drugačija vremena. Samo tri stranca su mogla igrati u to doba, a na mojoj poziciji su tu bili Hagi i Laudrup”, kazao je te je nahvalio Raula i Gutija.

“Guti je genijalac, nogomet je vidio drugačije od ostalih. Ta se crta vidi i sada kad je trener u Almeriji. Uvijek ti u lice kaže što misli. Volim to kod trenera. Uspjet će i on i Raul”, kazao je.

“Što je bilo s Prosinečkim u Madridu? Stalno su ga forsirali da se čim prije vrati nakon ozljede pa bi ih opet obnavljao. Htio je demonstrirati svoju vrijednost. Puno je propatio. Bio je sjajan nogometaš i prijatelj”, rekao je Jovičević pa je nekoliko riječi posvetio Modriću.

“Puno je napravio za moju zemlju. Na zalasku je karijere, ali brine se o sebi maksimalno. Danas su nogometaši s 35 godina kao s 29 u moje vrijeme”, poručio je.

Podsjetimo, Real je 1991. Dinamu platio milijun dolara, a u ugovoru je bila zanimljiva klauzula: “Ako Igor odigra samo jednu minutu za prvu momčad, klub mu mora dati novi ugovor, vrijedan pet milijuna dolara.” To se nikada nije dogodilo.