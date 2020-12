Protivnički napadač je lakoćom prihvatio loptu i rutinski zabio

U posljednjoj utakmici 11. kola Bundeslige Bayer Leverkusen je u nedjelju na svom terenu svladao Hoffenheim s 4-1, te je izbio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice.

BAYER L. UVJERLJIVO SVLADAO HOFFENHEIM I IZBIO NA ČELO LJESTVICE: Kramarić krivac za jedan gol

Dvostruki strijelac za domaćine bio je Leon Bailey (4, 27), s tim da je kod pogotka u 27. minuti iskoristio pogrešku hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića. On je sa protivničke polovice vraćao loptu svom golmanu koji je bio izvan 16-erca, ali je ona došla do Leona Baileya koji je lakoćom zabio gol. To je vjerojatno prva takva greška u karijeri Andreja Kramarića, koji je za Hoffenheim igrao do 76. minute.

