NEVJEROJATNA POBJEDA BAYERNA: Bavarski gigant utrpao 23 gola nogometnom liliputancu

FC Rottach-Egern 0-23 Bayern Munich FT:

⚽️⚽️⚽️⚽️ Tolisso

⚽️⚽️⚽️ Lewandowski

⚽️⚽️⚽️ Müller

⚽️⚽️⚽️ Wriedt

⚽️⚽️⚽️ Goretzka

Four hat-tricks, a poker and plenty more goals in Bayern's latest friendly. 🙃 pic.twitter.com/Pyyf60KnIR

— Squawka News (@SquawkaNews) August 8, 2019