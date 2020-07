Hrvatski napadač igra u životnoj formi

Nakon što je protiv Juventusa zabio deseti pogodak u posljednjih 12 prvenstvenih utakmice hrvatski napadač Ante Rebić postao je jedna od glavnih vijesti u Italiji. Vatreni se preporodio s početkom nove godine, jer u prvom dijelu sezone nije zabio niti jedan pogodak te su se već pojavljivale glasine da će ga Milan vratiti Eintrachtu. No, svari su sada znatno drugačije i momčad talijanskog velikana postala je nezamisliva bez njega.

“Iznenađen sam njegovom igrom u ovoj godini. Bilo je tužno vidjeti da odlazi, a onda kako se muči u Milanu prvih nekoliko mjeseci. Pojavile su se glasine da će se vratiti u Eintracht u siječnju, ali onda je počeo zabijati i ništa se nije dogodilo”, govori za MilanNews njemački novinar Stephan Reich. On piše portal hessenschau.de koji prati Eintracht.

“Postalo je jasno da je on sposoban igrati za velike klubove, ali i to da je on jedan od onih igrača koji zabljesnu samo u odgovarajućoj sredini. Očito mu je trebalo malo vremena da se snađe u Milanu”, kazao je. Kao dio Rebićevog odlaska na posudbu na San Siro, Milan je suprotan smjer poslao Andrea Silvu. Reich ističe da bi moglo doći do izravne razmjene igrača te da bi to bio dobar posao.

Za kraj se osvrnuo na Ralfa Rangnicka, koji bi uskoro trebao preuzeti Milan.

“On je jako poznat i uspješan stručnjak, iako u Njemačkoj nije jako cijenjen prvenstveno zbog suradnje s red Bullom. Rangnick i Rebić već su surađivali u Leipzigu 2014.-2015., ali Hrvat se nije previše naigrao. Po meni je razlog tome što Rangnick nije bio zadovoljan Rebićevom radnom etikom na treninzima, ali je on tada bio jako mlad. Imao je 20 godina. Rebić je odigrao samo jedanaest utakmica i onda je na kraju sezona napustio klub”, završio je.