NEVJEROJATNA DRAMA U ČETVRTFINALU: Danska nakon velikog trilera u završnici i sedmeraca srušila Egipat

Aktualni svjetski prvaci rukometaši Danske prvi su polufinalisti Svjetskog prvenstva u Egiptu, a u prvom su četvrtfinalu u neizvjesnoj utakmici svladali reprezentaciju domaćina s 39-38 (28-28, 34-34, 35-35) boljim izvođenjem sedmeraca.

Mikkel Hansen je s deset pogodaka bio najbolji strijelac Danske, ali se umalo pretvorio u tragičara, kad je zaradio crveni karton na kraju prvog produžetka. Po šest golova postigli su Magnus Saugstrup i Lasse Svan. Egipćane je s 11 pogodaka predvodio Omar Yahia, a osam puta je precizan bio Yehia Elderaa.

Egipćani su pružili sjajan otpor favoriziranoj danskoj reprezentaciji. Na početku su poveli s 3-0 i držali Dance bez pogotka gotovo sedam minuta.

Ipak, aktualni svjetski prvaci su do 10. minute uspjeli izjednačiti, a na kraju prvog poluvremena imali su tri pogotka prednosti (16-13). No, to je ostala najveća prednost Danaca na utakmici.

Egipat je u drugom poluvremenu uspio izjednačiti već nakon četiri minute igre. Uglavnom u igri “gol za gol” prošao je ostatak drugog dijela te je Egipat kod 28-28 imao pola minute za organizaciju napada za pobjedu i plasman u polufinale.

Nevjerojatna pogreška

No, nevjerojatnu je pogrešku napravio Mamdouh, koji je ušao u teren prije nego što je njegov suigrač izašao i tako prisilio hrvatske suce Matiju Gubicu i Borisa Miloševića da ga isključe te loptu dodijele Dancima. No, u 22 sekunde danska reprezentacija nije uspjela organizirati smislen napad i uputiti šut prema vratima.

Mamdouhu se u završnici prvog produžetka revanširao Mikkel Hansen. Pri vodstvu Danske 35-34 na nekoliko sekundi prije kraja Hansen je bacio loptu kad su hrvatski suci označili da je Danska odugovlačila. Pregledom snimke, suci su zaključili da je Hansenov prekršaj za crveni karton i sedmerac Egipćanima. Sanad je bio siguran realizator, čime je domaća reprezentacija izborila i drugi produžetak od dva puta po pet minuta.

U drugih deset minuta Egipćani su jednom zatresli mrežu, a Danci nijednom sve do posljednje sekunde, kad je hrvatski sudački par opravdano pokazao crveni karton Elmasryju koji je ometao izvođenje deveterca i na sedmerac za Dance. Magnus Jacobsen je pogodio te je odluka o polufinalu pala u raspucavanju sedmeraca.

Junak pobjede Danaca postao je najbolji rukometaš svijeta za prošlu godinu vratar Niklas Landin koji je zaustavio dva udarca Egipćana u prvoj i zadnjoj seriji, a Lasse Svan je pogodio za konačnih 39-38.

Danska će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog obračuna