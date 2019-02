NEVJEROJATAN TRIJUMF DONNE VEKIĆ: Preko druge tenisačice svijeta u polufinale St. Peterburga

Najbolja hrvatska tenisačica ostvarila je fenomenalnu pobjedu nad braniteljicom naslova Petrom Kvitovom

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić ostvarila je najveću pobjedu u karijeri svladavši sa 6-4, 6-1 drugu tenisačicu svijeta Čehinju Petru Kvitovu, dvostruku wimbledonsku pobjednicu i braniteljicu naslova na WTA turniru u St. Peterburgu, te se plasirala u polufinale.

Osječanka je za pobjedu trebala jedan sat i 23 minute, u dvoboju u kojem je čak pet puta uspjela oduzeti servis ljevorukoj Čehinji koja je u St. Peterburg stigla nakon poraza u finalu Australian Opena.

Break odmah u prvom gemu

Vekić je već u prvom gemu meča došla do ‘breaka’, ali je Kvitova odmah u sljedećem gemu uzvratila. Sve do devetog gema nije bilo prilika za ‘break’, kad je Osječanka okrenula 40-15 i došla do prednosti te ju u sljedećem gemu pretvorila u osvajanje prvog seta.

U drugom setu je Kvitova držala korak samo dva gema, a onda je 22-godišnja Osječanka nanizala pet gemova za svoju najveću pobjedu u karijeri, treću protiv tenisačica iz kruga pet najboljih na WTA ljestvici.

Čak 42 neforsirane pogreške Kvitove

Donna je kod vodstva 4-1 spasila jednu ‘break’ loptu, a ukupno tri od četiri u meču, što je bio jedan od glavnih razloga za njezin trijumf protiv Čehinje. Drugi je bila odlična defenzivna igra kojom je uspjela natjerati Kvitovu na brojne pogreške. Tako je češka tenisčica završila meč s čak 42 neforsirane pogreške, dok ih je Vekić napravila samo 17.

Vekić će u subotnjem polufinalu igrati protiv pobjednice dvoboja dvije Ruskinje, 21-godišnje Darije Kasatkine i 34-godišnje Vjere Zvonarjove.

Prva polufinalistica postala je Bjeloruskinja Arina Sabalenka koja je sa 6-3, 6-4 nadigrala Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu.