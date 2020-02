Nakon finala Wimbledona 2017. najavio je da je spreman za sam vrh, ali je on od tamo dalje nego ikada te je 36. na ATP ljestvici

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u 2. kolo ATP turnira u Dubaiju, uspješniji od njega je u susretu 1. kola bio Francuz Benoit Paire sa 2-6, 7-5, 7-6 (2) za dva sata sat i 32 minute igre.

Bio je ovo sedmi međusobni susret Čilića i Pairea i druga pobjeda francuskog igrača. Ove godine su se Čilić i Paire već jednom susreli, u 2. kolu Australian Opena, i tada je pobjednika odlučivao “tie-break” posljednjeg seta, a on je otišao na stranu Čilića.

Protiv Pairea Čilić je bio na pragu pobjede, imao je četiri meč-lopte, po dvije u drugom i trećem setu, ali nije znao okončati dvoboj protiv ćudljivog Francuza.

Četiri break lopte

U svoja prva dva servis gema Čilić je bio suočen s četiri “break-lopte”, no Paire nije bio dovoljno strpljiv u tim trenucima te nije uspio oduzeti servis našem igraču. S druge strane, Čilić je zahvaljujući Paireovim pogreškama ostvario “break” pa je nakon prva tri gema imao prednost od 3-0. Kod vodstva Čilića od 5-2 Paire je stigao do 40-0 na svom početnom udarcu, ali niti to mu nije bilo dovoljno za osvajanje gema već je Čilić nizom dobrih poteza uspio okončati prvu dionicu susreta u svoju korist.

Drugi je set protekao u brojnim preokretima. Čilić je pokleknuo na svom servisu već u prvoj igri drugog seta, a kod zaostatka 1-3 bio je suočen s još jednom “break-loptom” suparnika. Nakon što se uspio izvući iz te situacije i smanjiti na 2-3 Čilić je vratio “break” zaostatka zahvaljujući dvostrukoj pogrešci Pairea i svom odličnom “passingu”.

Loše razdoblje igre za Pairea nastavilo se i u sljedeće dvije igre te je Čilić novim “breakom” do kojega je stigao devetom dvostrukom servis pogreškom suparnika poveo sa 5-3 i servisa za meč. Paire je tada slomio i reket te dobio kazneni poen, a Čilić je potom stigao i 40-15 odnosno dvije vezane meč-lopte.

Dvostruka pogreška

No, umjesto da mirno završi dvoboj Čilić je dvostrukom servis pogreškom vratio Francuza u igru, a ovaj je to iskoristio i nadoknadio “break” zaostatka. Kod 5-5 Čilić je s još nekoliko pogrešaka i po treći put izgubio gem na svoj servis što je Paire iskoristio i sa 7-5 poravnao rezultat.

Treći set počeo je dobro za Čilića koji je poveo sa 2-0, ali nije dugo zadržao “break” prednosti. Dvostrukom servis pogreškom vratio je Pairea u igru već u sljedećem gemu. Pri rezultatu 2-2 Čilić je spasio novu “break-loptu” suparnika, a odličnim je forhendom otklonio opasnost gubljenja servisa i kod rezultata 5-5. U 12. igri trećeg seta Čilić je nakon nekoliko loših Paireovim poteza stigao do nove meč-lopte, no tada je Francuz pogodio as, a loptica se tek nekoliko milimetara držala linije.

Očajan servis

Uslijedila je nova pogreška Pairea i četvrta meč-lopta za Čilića, ali Francuz je i u tom poenu pogodio as. U odlučujućoj igri frustrirani Čilić je napravio niz pogrešaka te je Paire poveo sa 6-1 osiguravši pet vezanih meč-lopti od kojih je iskoristio drugu zahvaljujući 12. dvostrukoj servis pogreški našeg predstavnika.

Čilić će kasnije u utorak nastupiti u konkurenciji parova u kojoj igra s prvim igračem svijeta Srbinom Novakom Đokovićem, a suparnici će im biti osvajači Australian Opena Amerikanac Rajeev Ram i Britanac Joe Salisbury.