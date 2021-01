Amerikanac Dustin Poirier šokirao je MMA svijet i u drugoj rundi, nakon što je primio fine batine, u divljačkoj kontri prebio Conora McGregora i slavio prekidom. Međutim, izvan kaveza Irac je definitivni pobjednik ove borbe. Naime, McGregorova fiksna zarada od meča je pet milijuna dolara, dok je pobjedniku pripao ‘samo’ milijun. Kako piše Forbes gubitnik bi trebao u džep strpati još najmanje 20 od pay-per-view prihoda.

Irac je, inače, pola milijuna dolara prije same borbe donirao sredstva za američku dobrovoljnu organizaciju The Good Fight Foundation.

Conor McGregor's listed purse for UFC 257 is $5 million, but he should pocket at least $20 million more from his share of pay-per-view revenue. UFC 257 by the numbers: https://t.co/YgxLlSk2Tn pic.twitter.com/lsSXXU29a1

— Forbes SportsMoney (@ForbesSports) January 23, 2021