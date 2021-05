NEVIDLJIVA, A OPET KOLOSALNA PARTIJA PEPOVA JUNAKA IZ SJENE: Pogledajte što je ponajbolji branič svijeta napravio Neymaru i PSG-u

Nogometaši Manchester Cityja prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, oni su u uzvratnom polufinalnom dvoboju na svom terenu svladali Paris SG sa 2-0 (1-0) te tako potvrdili 2-1 pobjedu iz prvog susreta igranog u Parizu prije šest dana. Oba pogotka za City postigao je Mahrez (11, 63).

Alžirski reprezentativac doveo je svoju momčad u vodstvo u 11. minuti nakon što je najbolje reagirao na odbijenu loptu nakon udarca De Bruynea, a na 2-0 je povisio u 63. minuti nakon prizemnog ubacivanja Fodena.

E sada, iako je Alžirac s dva gola razbio PSG, prema mnogima je apsolutno najbolji igrač na utakmici bio stoper Cityja, Ruben Dias. Svi koji, zapravo, prate City ove sezone već znaju da bez Diasa sve ovo ne bi bilo moguće. Portugalac je vjerojatno najbolji obrambeni igrač svijeta trenutno, a ove sezone zapravo se teško može izdvojiti utakmica u kojoj je odigrao prosječno ili loše.

Protiv Cityja je Dias bio u punoj borbenoj spremi. Bio je nezaustavljiv, kolosalan i zajedno u paru s Johnom Stonesom, razmontirao je napad PSG-a i osigurao svojoj momčadi rekordnu 11. pobjedu u Ligi prvaka za redom.

Nakon što je u prvoj utakmici s PSG-om u potpunosti neutralizirao ponajboljeg igrača svijeta Kyliana Mbappea, u drugoj utakmici na Etihadu uništio je cijelu obranu Parižana i to do te mjere da ovi nisu imali niti jedan jedini udarac u okvir vrata.

PSG attempted 14 shots against Man City:

◉ x3 blocked by Rúben Dias

◉ x2 blocked by John Stones

◉ x1 blocked by Zinchenko

◉ x1 blocked by Fernandinho

◉ x1 blocked by Riyad Mahrez

◉ x1 blocked by Bernardo

And none of them hit the target. 🧱 pic.twitter.com/ldY0wv7GWX

— Squawka Football (@Squawka) May 4, 2021