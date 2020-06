NEVIĐENA LAKRDIJA NA OTVARANJU PREMIER LIGE: Engleska gori zbog teške pogreške o kojoj će se dugo pričati

Snažnom antirasističkom porukom nastavljeno je englesko nogometno prvenstvo nakon 100 dana pauze zbog pandemije koronavirusa. Elitni razred ‘otočkog’ nogometa nastavljen je zaostalom utakmicom 28. kola između Aston Ville i Sheffield Uniteda, a prije početka susreta igrači oba sastava i sudac Michael Oliver kleknuli su u znak potpore pokretu “Black Lives Matter” i svjetskim prosvjedima protiv rasizma.

Domaći igrači su se zagrijavali u majicama koje su na leđima imale poruku “Životi crnaca su važni”, a tijekom susreta na stadionu je razvijena ista poruka. Prije početka utakmice održana je i minuta šutnje u znak sjećanje na sve žrtve koronavirusa.

Utakmica na kišnom Villa Parku bila je i prva u povijesti Premier lige odigrana bez navijača, uz stroge zdravstvene protokole.

Samo 300 ljudi bilo je dopušteno na stadionu koji je podijeljen u tri različite sigurnosne zone kako bi se pokušalo ograničiti moguće širenje koronavirusa, koji je u Velikoj Britaniji odnio blizu 42.000 života.

Na početku utakmice nije bilo uobičajenih scena. Momčadi su odvojeno izlazile iz svlačionica, a stisak ruke je zabranjen.

Utakmica je na koncu završila bez golova, ali uz veliku kontroverzu. Naime, u 43. minuti lopta prešla gol-liniju, ali se VAR nije oglasio. Pogledajte spornu situaciju u kojoj je Sheffield teško oštećen ovdje.

Iako se sudac nije oglasio jesu klubovi:

