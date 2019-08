NEVIĐENA DRAMA U KOPENHAGENU: Zvezda prošla nakon 22 penala, Hrvat jedan od tragičara nevjerojatne utakmice

Imao je priliku odvesti svoju momčad dalje

Nogometaši rumunjskog prvaka CFR-a iz Cluja priredili su veliko iznenađenje u 3. pretkolu Lige prvaka izbacivanjem slavnog škotskog Celtica, nakon 1-1 iz prve utakmice u Rumunjskoj igrači Cluja su u uzvratu u Glasgowu pobijedili sa 4-3 i tako s ukupnih 5-4 izborili plasman u posljednje, 4. pretkolo.

Cluj je poveo u prvom poluvremenu golom Deaca (27), no Celtic je početkom nastavka preokrenuo preko Forresta (51) i Edouarda (61) i stigao do rezultata koji je njega vodio dalje. Velikom pogreškom kapetana Celtica Browna, koji je nepotrebno igrao rukom u svom kaznenom prostoru, Cluj je stigao do prilike za izjednačenje na 2-2 koju je Omrani (74-11m) i iskoristio. Samo dvije minute potom Christie (76) je vratio prednost na stranu Celtica, ali je Omrani (80) svojim drugim golom poravnao na 3-3 i ponovno je Cluj imao rezultat koji ga vodi dalje zbog više pogodaka u gostima. Celtic je u samoj završnici krenuo na sve ili ništa i dobio ništa jer je Tucudean (90+7) u posljednjoj minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za pobjedu rumunjskog sastava. Jozo Šimunović igrao je čitav susret za Celtic.

Promašio penal

Karlo Bartolec, koji je ušao u igru u 81. minuti za FC Kopenhagen protiv Crvene zvezde, postao je jedan od “tragičara” svoje momčadi jer je promašio 11-erac u raspucavanju. Nakon 90 minuta uzvrata u Kopenhagenu bilo je 1-1, kao i u Beogradu, a kako nije bilo pogodaka niti u produžetku, o pobjedniku se odlučivalo izvođenjem 11-eraca. Nakon pet serija rezultat je bio 3-3, pa se nastavilo s izvođenjem po jedne serije.

U šestoj seriji igrači oba sastava bili su neprecizni, a igrač Crvene zvezde Simić promašio je i u sedmoj seriji te je Bartolec imao priliku kao sedmi izvođač u svojoj momčadi pogotkom odvesti svoju momčad dalje. Nažalost, on je prebacio vrata i raspucavanje se nastavilo. Na kraju je Crvena zvezda prošla dalje nakon čak 11 serija udaraca s bijele točke sa 7-6. Robert Mudražija zbog ozljede koljena nije konkurirao za nastup u momčadi Kopenhagena.

Igrali brojni Hrvati

Napadač Antonio Jakoliš igrao je za ciparski APOEL od 82. minute u 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi kod azerbajdžanskog Qarabaga kojom je nadoknadio 1-2 poraz iz prvog susreta i plasirao se dalje s ukupnih 3-2. Veznjak Filip Ozobić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Qarabaga.

Branič Špiro Peričić odigrao je čitav susret za Maribor koji je i u uzvratu, ovoga puta u Norveškoj, izgubio od Rosenborga sa 1-3 (1-0). Norveški je prvak tako prošao dalje s ukupnih 6-2.

Matej Mitrović ostao je na klupi Club Bruggea koji je na gostovanju kod Dinama u Kijevu odigrao 3-3 (1-1) i tako obranio minimalnu 1-0 pobjedu iz prvog susreta. Josip Pivarić zbog ozljede nije igrao za Dinamo.

Veznjak Josip Mišić igrao je od 82. minute za PAOK koji je na gostovanju kod Ajaxa u Amsterdamu izgubio sa 2-3 i tako ispao s ukupnih 4-5.

Veliko iznenađenje dogodilo se i u Portu gdje je ruski Krasnodar pobijedio domaćina sa 3-2 i tako nadoknadio 0-1 poraz iz prvog dvoboja na svom terenu te zbog više pogodaka u gostima izbacio bivšeg dvostrukog prvaka Europe.

REZULTATI UZVRATNIH UTAKMICA 3. PRETKOLA (u zagradama su rezultati prvih susreta):

Qarabag (Aze) – APOEL (Cip) 0-2 (De Vincenti 34-11m, Matić 68) (2-1)

Rosenborg (Nor) – Maribor (Slo) 3-1 (Soderlund 53, Konradsen 61, 81 / Požeg 45+1) (3-1)

Dinamo K. (Ukr) – Club Brugge (Bel) 3-3 (Bujalski 6, Šepelijev 50, Mechele 90+3-ag / Deli 38, Vormer 88, Openda 90+5) (0-1)

FC Kopenhagen (Dan) – Crvena zvezda (Srb) 1-1 (N’Doye 45 / Boakye 17) (1-1) – 11-erci: 6-7

Ferencvaros (Mađ) – Dinamo Z. (Hrv) 0-4 (Ademi 16, Petković 47, Olmo 55, Gojak 79) (1-1)

LASK (Aut) – Basel (Švi) 3-1 (Ranftl 59, Goiginger 89, Raguž 90+4 / Ademi 80) (2-1)

Ajax (Niz) – PAOK (Grč) 3-2 (Tadić 43-11, 85-11m, Tagliafico 79 / Biseswar 23, 90+4) (2-2)

Olympiacos (Grč) – Istanbul BB (Tur) 2-0 (Ruben semedo 55, Valbuena 78-11m) (1-0)

Celtic (Ško) – CFR Cluj (Rum) 3-4 (Forrest 51, Edouard 61, Christie 76 / Deac 27, Omrani 74-11m, 80, Tucudean 90+7) (1-1)

Porto (Por) – Krasnodar (Rus) 2-3 (Ze Luis 57, Diaz 76 / Vilhena 3, Sulejmanov 13, 34) (1-0)