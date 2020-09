Sudac Chris Kavanagh je označio kraj utakmice pri rezultatu 2-2, ali je potom na upozorenje iz VAR sobe pregledao snimku

Nogometaši Manchester Uniteda došli su do pobjede 3-2 (1-1) na gostovanju kod Brightona u ludoj završnici prvog subotnjeg dvoboja 3. kola engleskog prvenstva.

Nakon ovog dvoboja će uzrečica “gotovo je kad sudac odsvira kraj” morati biti prepravljena. Naime, sudac Chris Kavanagh je označio kraj utakmice pri rezultatu 2-2, ali je potom na upozorenje iz VAR sobe pregledao snimku posljednje akcije Uniteda i dosudio kazneni udarac, jer je lopta pogodila u ruku domaćeg napadača Neala Maupaya, nakon što je glavom pucao Harry Maguire.

Bruno Fernandes je bio precizni izvođač za pobjedu 3-2 u dvoboju prepunom preokreta.

After visiting the Referee Review Area, referee Chris Kavanagh awarded the penalty for handball against Neal Maupay#BHAMUN — Premier League (@premierleague) September 26, 2020

Nesretni Maupay je doveo Brighton u vodstvo u 40. minuti iz kaznenog udarca. No, tri minute poslije je Manchester došao do izjednačenja nesretnim autogolom Dunka. U 55. minuti Marcus Rashford je lažnjacima prevario pola domaće obrane i pogodio za vodstvo Manchestera, koje su gosti držali do posljednje minute sučevog dodatka, kad je Solomon March izjednačio na 2-2.

Manchesteru je s tri boda iz dvije utakmice na 13. mjestu, a Brighton je s istim brojem bodova, ali iz tri nastupa, na desetom mjestu.

U subotu su na rasporedu još tri utakmice: Crystal Palace – Everton (16 sati), WBA – Chelsea (18.30) i Burnley – Southampton (21.00).