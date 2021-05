NEUGODAN INCIDENT NAKON UTAKMICE CHELSEAJA I REALA: Navijači podivljali, a vjerojatno će i Modrić i ekipa – ‘Ne zaslužuje taj dres’

Chelsea se plasirao u finale Lige prvaka nakon što je u uzvratnom dvoboju u Londonu svladao Real s 2-0. U prvom dvoboju u Madridu bilo je 1-1.

Timo Werner (28) i Mason Mount (85) bili su strijelci za londonsku momčad, koja će 29. svibnja u Istanbulu igrati sve-englesko finale protiv Manchester Citya.

Za Chelsea će to biti treće finale, a imaju zasad samo jedan naslov iz 2012. godine, dok je Real ostao na rekordnih 13 titula.

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje Chelseajevih nogometaša, a usred proslave dogodio se i omanji incident, barem u očima navijača Reala Madrida.

Naime, nogometaš Real Madrida i nekadašnja zvijezda Chesleaja, Eden Hazard, nakon utakmice otišao je čestitati svojim nekadašnjim suigračima i uvukao se u zafrkanciju s njima te se pred kamerama i milijunskim auditorijem smijao i hihotao dok su njegovi suigrači iz Reala tugovali.

Hazard je odigrao 89 minuta u uzvratu s Chelseajem, ali nije se baš iskazao, kao niti u većini utakmica koje je odigrao za Real, a ovim potezom je dodatno naljutio navijače Reala koji ga sada razapinju na društvenim mrežama.

“Dres Real Madrida je bijel. Može se uprljati znojem, blatom, pa i krvlju, ali nikako ne sramotom. Hazard to nikad nije razumio”, napisao je navijač Reala na Twitteru.

“Nemojte mi reći da je Real platio 160 milijuna eura igrača koji im se smije nakon što su ispali iz Lige prvaka i to od njegova bivšeg kluba”, napisao je drugi navijač.

“On ne zaslužuje legendarni dres s brojem sedam”, samo je još jedan u od komentara…

Don't tell me Madrid paid over 160m for Hazard only to laugh at them after get KO'd in UCL semis by his former club

The Real Madrid Shirt is white. It can be stained by sweat, mud, or even blood but never with shame.

Hazard never understood this before this.

