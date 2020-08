Nogometaši Bayerna po 11. put će igrati u finalu Lige prvaka nakon što su u srijedu u polufinalu na lisabonskom stadionu Jose Alvalade svladali francuski Lyon s 3-0 (2-0).

Oba pogotka za Bavarce u prvom poluvremenu postigao je njemački reprezentativac Serge Gnabry. U 18. minuti je s ruba kaznenog prostora snažnim udarcem pogodio gornji desni kut, a u 33. minuti je popravio dvostruki promašaj Roberta Lewandowskog nakon ubačaja Ivana Perišića, kad je loptu koju je odbio vratar Lyona Lopes poslao u nebranjenu mrežu.

Pobjedu Bayerna potvrdio je Lewandowski, kad je u 88. minuti glavom poslao loptu u mrežu.

Bayern je tako došao u priliku osvojiti trostruku krunu. Podvig je to koji su ostvarili i prije sedam godina kada je u sastavu bavarskog velikana jedan od ključnih igrača bio Mario Mandžukić. Zbog uspjeha današnje momčadi mnogi su se zapitali je li onda bolja nego ona koju su uz Mandžu predvodili Ribery i Robben. Za vratara Manuela Neuera nema dileme.

2012/13 XI: Neuer, Lahm, Boateng, Dante, Alaba; Martinez, Basti; Robben, Muller, Ribery; Mandzukic

2019/20 XI: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski

