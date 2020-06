NEUEROV NASLJEDNIK STIGAO JE U BAYERN: Supertalentirani Nijemac došao je u njemačkog prvaka, a to bi moglo izazvati velike probleme u svlačionici

Dvadesettrogodišnji njemački vratar Alexander Nübel stigao je u prostorije Bayern Munchena gdje je prošao liječničke preglede i potpisao petogodišnji ugovor s aktualnim prvakom te zemlje, Bayern Munchenom.

BAYERN DOVEO NOVO POJAČANJE, ODMAH NASTAO KAOS U SVLAČIONICI: Legenda se pobunila kad je čula tko dolazi

Nubel u Bayern dolazi iz Schalkea kao slobodan igrač jer mu ugovor s klubom iz Gelsenkirchena istječe na kraju ove sezone.

Nübel: "The first impressions are very, very good. My goal is to constantly develop myself and celebrate many successes with FC Bayern" pic.twitter.com/HX1g9b5l04

Bayern je dogovor s Nubelom postigao još u siječnju, a sada je, kada mu je istekao ugovor sa Schalkeom, stigao u bavarskog giganta.

An agreement was reached for Alexander #Nübel to join #FCBayern earlier this year. The 23-year-old goalkeeper has now completed his medical and signed a five-year contract until 30th June 2025 with the record champions ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/XJ2aZPYLAD

