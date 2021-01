NETSI IZGUBILI PRVU UTAKMICU S ‘VELIKOM TROJKOM’: Dončić oduševio i upisao se u povijest, pogledajte što se sve događalo u NBA-u

Los Angeles Clippers sinoć su svladali Sacramento Kingse (115-96), uz fenomenalnu partiju hrvatskog košarkaša Ivice Zubca, a osim te, odigrano je još sedam utakmica.

FANTASTIČNI IVICA ZUBAC PRVO JE BRILJIRAO, A ONDA OČARAO I NOVINARKU: ‘Više-manje sve nam je kliknulo’

Cleveland Cavaliersi su kod kuće u izuzetno napetoj utakmici koja je završila tek nakon dva produžetka sa 147-135 svladali Brooklyn Netse. Collin Sexton je zabio tricu za izjednačenje 1.2 sekundu prije kraja prvog produžetka, a u drugom je produžetku zabio 15 koševa. Utamicu je završio s ukupno 42 koša.

Kevin Durant je predvodio Netse sa 38 koševa, ali je promašio potencijalno pobjednički koš na zvuk sirene za kraj prvog produžetka. Tome je pridodao i 12 skokova i osam asistencija. Kyrie Irving je ubacio 37 koševa u svojoj prvoj utakmici nakon dvotjednog izostanka s terena. James Harden je pak upisao svoj drugi triple-double u tri utakmice otkako igra za Netse sa 21 ubačajem, 12 asistencija i deset skokova. Ovo je bila prva utakmica u kojoj je “velika trojka” (Harden, Durant, Irving) bila zajedno na parketu.

Atlanta Hawks su sa 123-115 nadigrali Detroit Pistonse također nakon produžetka, a do pobjede ih je vodio Clint Capela sa 27 koševa i nevjerojatnih 26 skokova. Atlanta je uspjela u utakmici nadoknaditi i razliku od 17 koševa u zadnjoj četvtini za pobjedu nad gostujućim Detroitom.

Philadelphia 76ers su sa 117-109 bili bolji od Boston Celticsa, a Joel Embiid je za pobjedu domaće momčadi ubacio 42 koša uz deset skokova. Tobias Harris je dodao 22 koša za Sixerse koji su na domaćem terenu upisali osam pobjeda u devet utakmica.

Kod Celticsa, koji su igrali bez Jayson Tatuma, najbolji je bio Jaylen Brown sa 26 poena, dok je Marcus Smart dodao 25 koševa.

Dallas Mavericks su sa 124-112 pobijedili Indiana Pacerse u Indianapolisu. Kristaps Porzingis je predvodio Dallas sa 27 koševa i 13 skokova, a Trey Burke je zabio 22 koša. Luka Dončić je upisao svoj 30. triple-double u karijeri sa 13 koševa, 12 skokova i 12 asistencija za Maverickse. Najbolji pojedinac Pacersa bio je Malcolm Brogdon sa 26 pogodaka.

Dončić se u ovoj utakmici upisao u povijest NBA-a i postao najmlađi igrač koji je došao do 30 triple-doubleova, a OVDJE pogledajte najbolje trenutke iz njegovog nastupa protiv Pacersa.

Luka Doncic has recorded the 30th triple-double of his career.

He is the youngest player in NBA history to reach that mark (21 years, 327 days) as well as the second-fastest to do so (146 games). pic.twitter.com/EdH6SJvpjQ

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 21, 2021