NESUĐENI ČERVAROV NASLJEDNIK IZNENAĐEN ODLUKOM IZBORNIKA: ‘Stvarno mi nije jasno zašto on nije u sastavu…’

Hrvatska reprezentacija u utorak pauzira, a onda u srijedu i četvrtak slijedi rasplet skupine i utakmice s Bahreinom i Španjolskom.

Trener Nexea Hrvoje Horvat, koji je glasio kao nasljednik Lina Červara nakon što je ovaj lani poslije nuspjeha Kauboja na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj najavio odlazak s klupe, što se na kraju nije dogodilo, otvorio je dušu u razgovoru za Sportklub. Povod je Svjetsko prvenstvo u rukometu i nastupi Hrvastke, za koju igraju trojica njegovih igrača Marin Šipić, Ivan Vida i Halil Jaganjac. Zadnji od njih ostao je na tribinama za prvi dio natjecanja.

NET.HR DOZNAJE: HRS već ima kandidata za nasljednika Lina Červara, sin legendarnog rukometaša preuzima Kauboje?

“Obrana je odlična na čelu sa fantastičnim Šegom i to je ono što cijeloj ekipi daje mirnoću. Protiv Makedonije smo se skoro cijeli susret branili s igračem manje jer su Makedonci igrali bez vratara i to zaista iscrpi dečke u obrani. Kada su Makedonci i napravili višak tu se našao Šego koji je zatvorio prilaze golu i omogućio da postignemo nekoliko pogodaka na prazan gol što nam je omogućilo odvajanje već u prvom dijelu i to je bilo najbitnije”, kazao je na početku razgovora.

Duvnjakova najbolja utakmica

“Duvnjak je jučer odigrao možda i najbolju utakmicu u hrvatskom dresu. Bio je odličan u obrani, još bolji u napadu i uz Šegu apsolutno igrač utakmice. Domagoj je na kraju utakmice izgledao malo umorno, ali vjerujem da Lino zna što radi. Slijedi nam utakmica protiv Bahreina u kojoj ga možemo u potpunosti odmoriti i da bude spreman za po meni ključnu utakmicu prvenstva sa Španjolskom”, dodao je.

Osvrnuo se i na neigranje Luke Cindrića protiv Makeodnije.

“Nisam siguran zašto Luka nije igrao protiv Makedonije, očito ga je zbog zatezanja zadnje lože Lino odlučio ne koristiti u toj utakmici. Luka je fantastičan igrač i vjerujem da će već protiv Bahreina zaigrati i doći u optimalnu formu za utakmicu sa Španjolcima i nastavak prvenstva”, poručio je. Vratio se potom na utakmicu sa Španjolskom.

“Ako pobijedimo Španjolce prenosimo četiri boda u drugi krug i imamo vrlo dobre šanse za ulazak u polufinale. Pogotovo zbog jučerašnjeg remija Njemačke i Rusije, Rusi su nam pomogli otkinuvši bod domaćinu i pokazali da se može igrati protiv njih i protiv pune dvorane koja im daje podršku”, prokomentirao je.

Fantastični Šego

Stiglo je pitanje i vezano za fantastično izdanje Marina Šege.

“Meni apsolutno on nije iznenađenje. Šego već godinama brani odlično u Pick Szegedu i pokazuje da je svjetska klada. Ova sezona u Ligi prvaka mu je možda najbolja do sad u karijeri i to je prenio i u reprezentaciju. Vrlo je bitno da napokon imamo pravog vratara i da se momčad može osloniti na njega. Ako ovako nastavi mogli bi doći vrlo vrlo daleko…”, rekao je Horvat.

Dodao je kako ga je izbornik iznenadio jer je u posljednji tren pozvao Bičanića, a otpisao Sliškovića i Jaganjca za prvi krug.

Nejasna odluka

“Nisam u stožeru pa ne znam što se točno događalo, ali Slišković igra vrlo dobro ove sezone i dojma sam da bi trebao biti u sastavu. Mislim da će nam protiv visokih i masivnih obrana Francuske i Njemačke trebati jedan visoki vanjski s odličnim udarcem i mogao bi Červar napraviti izmjenu prije drugog kruga”, kazao je.

Za kraj je posebno istaknuo Marina Šipića, igrača kojeg vodi u Nexeu.

“Taj dečko već sad izgleda fantastično, svaki dan ga gledam na treninzima i na utakmicama i reći ću vam da će za nekoliko godina Marin postati jedan od najboljih pivota svijeta. Po svakom njegovom potezu se vidi da je riječ o klasnom igraču. Uvjeren sam da će kada završi karijeru biti najbolji hrvatski pivot u povijesti. Da, dobro ste me čuli, bolji i od Vorija, Jovića i Sulića. Velike stvari su pred ovim mladićem”, završio je.