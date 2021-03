Jedan od najboljih nogometaša u ovom trenutku, Kylian Mbappé, u 31. minuti utakmice između PSG-a i Barcelone uništio je svaku nadu gostima da bi mogli doći do čuda i preokrenuti zaostatak od 4:1 iz prve utakmice. Mbappe je zabio za vodstvo Parižana nakon što je sudac pokazao na bijelu točku. Nakon VAR provjere Anthony Taylor je ustvrdio da je Lenglet napravio prekršaj za kazneni udarac.

PET GODINA OVO SE NIJE DOGODILO: Zabio je gol za pamćenje, a onda je promašio penal, evo kako je Navas zaustavio Messija

Marc-Andre ter Stegen ‘zaplesao’ je malo po gol liniji kako bi dekoncentrirao Mbappéa dok kreće prema lopti, međutim Napadač PSG-a zakucao ju je bez imalo oklijevanja u mrežu. Odluku VAR-a i pogodak Mbappea pogledajte ovdje.

Međutim Lionel Messi je u 37. minuti pokazao da je čudo od igrača fantastičnim golom iz daljine. Vratio je kakvu takvu nadu da je čudo moguće. Ovdje pogledajte gol.

Lionel Messi has scored five #UCL goals this season:

⚽️ Penalty vs Ferencváros

⚽️ Penalty vs Juventus

⚽️ Penalty vs Dynamo Kyiv

⚽️ Penalty vs PSG

⚽️ Outside the box vs PSG

He must have seen the Pessi comments. 🙃 pic.twitter.com/39kn8NhTsB

— Squawka Football (@Squawka) March 10, 2021