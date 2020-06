NESTAŠNI TALIJAN MOGAO BI PONOVNO PROMIJENITI KLUB: Balotellija zove poznati klub s drugog kontinenta

Dvadesetdevetogodišnji talijanski napadač Mario Balotelli, poznat po brojnim kontroverzama i problematičnom ponašanju, mogao bi karijeru nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama, u redovima tamošnjeg velikana LA Galaxyja, doznaje Il Corriere della Sera.

Balotelli je trenutno član talijanskog prvoligaša Brescije u koju je stigao tek prošlog ljeta iz Marseillea.

LA Galaxy would like the signature of Mario Balotelli. pic.twitter.com/eEWfSaAr47

— News FC (@TransfersMedia) June 2, 2020