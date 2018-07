NEOVISNI ZA HRVATSKU KREĆU U PREOBLIKOVANJE DINAMA: Poraženi Lijevi blok napustio skupštinu

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine raspravljala je o budućnosti GNK Dinama

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u ponedjeljak su većinom glasova prihvatili prijedlog zaključka Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku kojim se protive preoblikovanju sportske udruge Građanski nogometni klub (GNK) “Dinamo” u sportsko dioničko društvo prije nego što se u udruzi provedu potpuno transparentni izbori, a odbacili su oporbeni prijedlog, zbog čega je oporba napustila sjednicu.

Nakon što im nije prošao zaključak, oporbeni zastupnici iz Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez, Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, Kluba zastupnika lijevog bloka i Kluba gradskih zastupnika Glas-a i HSU-a napustili su dvoranu dok se raspravljalo i glasovalo o prijedlogu zaključka Neovisnih za Hrvatsku. Unatoč njihovu napuštanju dvorane, bilo je kvoruma pa se rasprava održala.

Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku u zaključku je upozorio na netransparentnost izbornih postupaka u športskoj udruzi GNK “Dinamo” i istaknuo kako se ne može sa sigurnošću utvrditi da postupak koji uprava Dinama želi provesti ima legitimaciju Dinamova članstva.

Povjerenstvo je prvotni elaborat odbilo

Podsjećaju da je GNK Dinamo u prosincu 2017. predao Povjerenstvu za profesionalne športske klubove Središnjega državnog ureda za šport elaborat o preoblikovanju kluba, no Povjerenstvo je taj elaborat odbilo, to jest vratilo na doradu zbog neusklađenosti sa Zakonom o sportu.

“Dinamov navijački puk te napose članstvo Dinama okupljeno u udrugu Dinamovih članova ‘Dinamo – to smo mi’ isticalo je u javnosti čitav niz neusklađenosti GNK Dinama s pozitivnim propisima (poput nejasnog modela izbora u klubu na koji je upozorila i športska inspekcija ili činjenica da GNK Dinamo potpuno netransparentno upravlja registrom članova, odnosno da čak nema niti osobne identifikacijske brojeve svojih članova) te upozoravalo na neodgovorena pitanja koja predstavljaju ozbiljnu prepreku u raščlanjivanju stvarnog financijskog stanja u klubu, a koje je nužno kako bi se uspjele upoznati sve okolnosti u postupku preoblikovanja Dinama iz udruge u š.d.d.”, navodi se u zaključku.

Neovisno podsjećaju na Zakon o sportu

Neovisni, među ostalim, podsjećaju da Zakon o sportu nalaže da Grad Zagreb ima mogućnost stjecanja eventualnih tražbina Republike Hrvatske prema posebnom ugovoru o prijenosu, da Zagreb ima mogućnost uloga u temeljni kapital športskoga dioničkog društva u utvrđenom iznosu vrijednosti prava na korištenje športske građevine, u ovom slučaju maksimirskog stadiona te da se se Gradu Zagrebu u prvom od minimalno četiri kruga upućuje poziv na upis i uplatu dionica.

Kartelo (Neovisni za Hrvatsku): Ne želimo Dinamu uskratiti pravo igranja na Maksimiru

Neovisni za Hrvatsku s prošle su sjednice Skupštine povukli svoj prijedlog nakon što je prihvaćen amandman klubova gradskih zastupnika SDP, HSS i NH-PS, Lijevog bloka, GLAS-HSU i NLSŠ-HSLS kojim pozivaju Skupštinu da se usprotivi davanju suglasnosti GNK Dinamo za korištenje gradskog stadiona “Maksimir” za potrebe postupka preoblikovanja.

Zastupnik Krešimir Kartelo (Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku) rekao je da su zaključak povukli “zbog pokušaja stranačkog profiterstva i neusklađenosti sa stavovima koje su iznijeli u osnovnom zaključku”.

‘Amandman je prihvaćen zbog zablude’

“Prihvaćen je amandman zbog zablude da inicijativu, odnosno amandman koji su predstavili pojedinci predstavlja i nečije kolektivno mišljenje, a ne predstavlja”, dodao je.

Ustvrdio je i da potreba za onime što su iznijeli oporbeni zastupnici u amandmanu ne postoji. “To bi bio postupak kojim bismo uskratili Dinamu pravo igranja na Maksimiru. Niti jedan navijač Dinama ne može to prihvatiti. Ne radi se o tome da su Neovisni podlegli pritisku, već o tome da su neki klubovi uz pomoć određenih nesretnika željeli stranački profitirati u tome”, rekao je Kartelo.

Vezano za prijedlog zaključka oporbenih klubova koji su zastupnici danas odbacili, istaknuo je da ga nisu htjeli objediniti sa zaključkom svog kluba zbog supstancijalnih razlika u tim točkama.

‘Moraju se ispuniti dva uvjeta’

Klub gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez, Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, Klub zastupnika lijevog bloka i Klub gradskih zastupnika Glas-a i HSU-a u prijedlogu zaključka o postupku preoblikovanja Građanskoga nogometnog kluba “Dinamo” protive se postupku preoblikovanja sportske udruge Dinamo u sportsko dioničko društvo dok se ne ispune dva uvjeta: prvi je da se provedu potpuno demokratski i transparentni izbori za tijela u kojima će moći sudjelovati svi članovi GNK Dinamo pa da tako demokratski izabrana tijela odluče hoće li i po kojim uvjetima pokrenuti postupak preoblikovanja u sportsko dioničko društvo, a drugi je uvjet da se steknu zakonski uvjeti kako bi se mogla utvrditi objektivna vrijednost kluba i završiti svi postupci u kojima će se utvrditi potencijalna šteta za GNK Dinamo zbog potencijalno nezakonitih radnji.

Sve dok se ne ispune ta dva uvjeta, Gradska skupština protivi se davanju suglasnosti GNK Dinamo za korištenje gradskog stadiona “Maksimir” za potrebe postupka preoblikovanja.

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) u ponedjeljak je istaknuo kako na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, nažalost, nije prošao “jači” prijedlog oporbe koji bi zaustavio postupak preoblikovanja Građanskog nogometnog kluba “Dinamo”, a prošao je “razvodnjeni” prijedlog Kluba gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku koji ne uključuje uskratu suglasnosti za korištenje Maksimirskog stadiona.

Povukli zaključak o Dinamu

Na pitanje novinara kako komentira što nije prošao oporbeni prijedlog o postupku preoblikovanja “Dinama”, Tomašević je odgovorio da je oporba na skupštinsku sjednicu išla sa tim prijedlogom zaključka tek nakon što su Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku na prošloj sjednici, zbog političke trgovine vezane za imenovanje Ane Lederer pročelnicom Gradskog ureda za kulturu, povukli svoj zaključak o Dinamu koji su usuglasili s oporbom.

“Neovisni za Hrvatsku tada su prihvatili amandman oporbe o Maksimirskom stadionu koji je tražilo vodstvo udruge članova Dinama ‘Dinamo to smo mi’ i bilo je dovoljno ruku da zaključak prođe. No, oni su ga odlučili povući. I…za par dana Ana Lederer počela je s radom kao pročelnica Gradskog ureda za kulturu. Da nam se to ne bi opet dogodilo, sad smo inicirali prijedlog zaključka koji je više-manje isti kakav je bio tada s amandmanom oporbe, kada su ga Neovisni za Hrvatsku povukli”, istaknuo je Tomašević.

‘Prošao je slabiji i razvodnjeni zaključak’

Rekao je da taj zaključak oporbe koji danas na sjednici Gradske skupštine većinom glasova gradskih zastupnika nije prošao, sadrži dio vezan za demokratsko upravljanje Dinamom, znači da članovi donose odluku ide li se uopće u postupak preoblikovanja ili ne. Drugo je da se razjasni šteta koja je nastala Dinamu s obzirom da sudski postupci traju, a treće je da Grad uskrati suglasnost za korištenje Maksimirskog stadiona za potrebe postupka preoblikovanja, dok se navedene prve dvije pretpostavke ne ispune.

“Neovisni za Hrvatsku su odlučili da ne podrže taj naš zaključak jer je sadržavao dio oko Maksimirskog stadiona koji je očito njihovom koalicijskom partneru – gradonačelniku Bandiću, problematičan”, rekao je Tomašević.

“Na kraju”, kazao je, “prošao slabiji i razvodnjeni zaključak Kluba Neovisni za Hrvatsku, koji ne uključuje uskratu suglasnosti za Maksimirski stadion a za takav zaključak su glasali čak i trećina zastupnika gradonačelnika Bandića koji je 15 godina pokrovitelj ‘Mamićevog modela upravljanja Dinamom”.