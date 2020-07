Prvi svjetski reket Novak Đoković sletio je u ponedjeljak u glasni grad Bosne i Hercegovine. Kako javlja Radiosarajevo.ba, stigao je u društvu majke i oca.

ĐOKOVIĆ SE VRAĆA I ZAIGRAT ĆE NA JOŠ JEDNOM TURNIRU U SUSJEDNOJ NAM ZEMLJI? ‘Nole ima veliku želju, bit će to spektakl’

“Stigli su jutros čarter letom. Posjeta nije najavljena i kratko je boravio na aerodromu. Ubrzo su ga napustili i ne znamo u kojem su smjeru otišli”, rekao je neimenovani izvor za Radiosarajevo.ba, dok SportSport.ba otkriva da se Đoković iz zračne luke uputio prema Trebeviću gdje će odsjesti u jednom hotelu.

Kao što je poznato, Đoković je trebao 5. srpnja posjetiti Sarajevo i u sklopu svog Adria Toura odigrati meč s tamošnjim tenisačem Damirom Džumhurom, no to je odgođeno nakon pojave koronavirusa na Adria Touru u Zadru. I sam je Đoković nakon toga bio pozitivan, ali je u međuvremenu prebolio COVID-19.

#NovakDjokovic in Sarajevo.

Tomorrow he is going to visit Visoko, probably because he believes in salubrity of tunel Ravne located in Bosnian pyramid of Sun. pic.twitter.com/r0yACJUqI4

— _DiDa_ (@_n00r10_) July 13, 2020